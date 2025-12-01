(Foto) "Hoće li da zaplače?!" Ukrajinci i Amerikanci su seli za sto, a onda je Trampov ključni čovek povukao potez o kom svi bruje

Blic pre 1 sat
(Foto) "Hoće li da zaplače?!" Ukrajinci i Amerikanci su seli za sto, a onda je Trampov ključni čovek povukao potez o kom svi…
Specijalni američki izaslanik Stiv Vitkof privukao je pažnju svojim izrazom lica tokom sastanka Mnogi ga kritikuju zbog navodnih veza sa Rusijom i favorizovanja ruskih interesa u procesu pregovora Delegacije Sjedinjenih Država i Ukrajine razgovarale su juče na Floridi o detaljima mirovnog plana za okončanje rata u Ukrajini, a glavna zvezda sastanka je Stiv Vitkof, specijalni izaslanik američkog predsednika Donalda Trampa, bar ako je suditi po objavama na društvenim
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Makron i Zelenski o planu za okončanje rata u Ukrajini

Makron i Zelenski o planu za okončanje rata u Ukrajini

Danas pre 10 minuta
Makron i Zelenski u Parizu razgovaraju o američkom planu za okončanje rata

Makron i Zelenski u Parizu razgovaraju o američkom planu za okončanje rata

Serbian News Media pre 9 minuta
Uživo: Uzbuna u Ujedinjenim nacijama, cure poverljive informacije! Rusi osvojili selo u istočnoj Ukrajini, na frontu krvi do…

Uživo: Uzbuna u Ujedinjenim nacijama, cure poverljive informacije! Rusi osvojili selo u istočnoj Ukrajini, na frontu krvi do kolena

Alo pre 19 minuta
Makron i Zelenski razgovaraju o planu za okončavanje rata u Ukrajini

Makron i Zelenski razgovaraju o planu za okončavanje rata u Ukrajini

Nova pre 24 minuta
Zelenski u Parizu - sa Makronom razgovara o planu za okončavanje rata u Ukrajini

Zelenski u Parizu - sa Makronom razgovara o planu za okončavanje rata u Ukrajini

N1 Info pre 24 minuta
Zelenski u Parizu a Witkoff u Moskvi, u 'ključnoj sedmici' za pregovore o Ukrajini

Zelenski u Parizu a Witkoff u Moskvi, u 'ključnoj sedmici' za pregovore o Ukrajini

Slobodna Evropa pre 2 sata
Zelenski se sastao sa Makronom u Jelisejskoj palati; Kijev: Tri osobe poginule u napadu na Dnjepropetrovsk

Zelenski se sastao sa Makronom u Jelisejskoj palati; Kijev: Tri osobe poginule u napadu na Dnjepropetrovsk

RTS pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

UkrajinaRusijaDonald Tramp

Svet, najnovije vesti »

Evropske firme pogađaju kineske izvozne restrikcije

Evropske firme pogađaju kineske izvozne restrikcije

Danas pre 5 minuta
Zaharova o "preventivnom udaru": Krajnja neodgovornost

Zaharova o "preventivnom udaru": Krajnja neodgovornost

Pravda pre 20 minuta
Glavina o maršu: Ako su oni antifašisti, što smo mi svi ostali?

Glavina o maršu: Ako su oni antifašisti, što smo mi svi ostali?

SEEbiz pre 4 minuta
Presuda „potpuno očekivana“: Zatvorska kazna za bivšu premijerku i jednu britansku poslanicu

Presuda „potpuno očekivana“: Zatvorska kazna za bivšu premijerku i jednu britansku poslanicu

Danas pre 15 minuta
(Video) Porodice sa decom zarobljene u smrznutim vozilima, kolona duga 85 km, a napolju minus 18! Ponestaje im hrane, vode i…

(Video) Porodice sa decom zarobljene u smrznutim vozilima, kolona duga 85 km, a napolju minus 18! Ponestaje im hrane, vode i goriva, ledena zamka okovala Sibir

Blic pre 10 minuta