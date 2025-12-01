Devojka koja je pobedila Vučića na biračkom mestu Sanković: “Uprkos batinašima, može doći do promene”

Danas pre 35 minuta  |  Nova.rs
Devojka koja je pobedila Vučića na biračkom mestu Sanković: “Uprkos batinašima, može doći do promene”

Jedina lepa slika iz Mionice stigla je sinoć sa biračkog mesta Sanković na kojem je studentkinja Marija Milinović, koja je ovde predvodila listu “Ujedinjeni za Mionicu” odnela pobedu nad režimom SNS.

U razgovoru za Novu, Marija kaže da je ponosna na to što su pokazali da, uprkos batinašima, zastrašivanju, uskraćivanju informacija i među biračkim telom koje je većinski naklonjeno SNS, može doći do promene. Juče su u Negotinu, Mionici i Sečnju bili održani lokalni izbori, a SNS je proglasila pobedu u sve tri opštine. Međutim, u Mionici je ta pobeda bila tesna i iznuđena pesnicama i zaštitom policije. Lista “Ujedinjeni za Mionicu” sinoć je saopštila da je osvojila
