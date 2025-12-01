„Korak napred sa Ukrajinom uz porciju boršča“: Američka šatl diplomatija ima teži problem – Kremlj

Unutar ekskluzivnog privatnog kluba Shell Bay grupe Vitkof u Južnoj Floridi, delegacije iz Vašingtona i Kijeva sedele jedna naspram druge tokom „teških, ali veoma konstruktivnih“ pregovora uz porcije ukrajinskog boršča, supe od cvekle i kupusa, za koju je jedan učesnik, dopisniku CNN, rekao da je bila „veoma bogata mesom“.

Međutim, posluženje boršča, zajedno sa halupkima – tradicionalnim sarmama od mesa i kupusa – shvaćeno je kao dobrodošao omaž ukrajinskoj kulturi, vešt diplomatski gest dok SAD pokušavaju da podstaknu Ukrajinu da napravi kompromis u mirovnom sporazumu sa Rusijom. Izvor koji je imao direktan uvid u pregovore na Floridi u kojima su učestvovali američki državni sekretar Marko Rubio, specijalni izaslanik Stiv Vitkof i zet predsednika Donalda Trampa, Džared Kušner rekao