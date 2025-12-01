Kreni-promeni: Zabeležena pretnja smrću kontrolorki na biračkom mestu

Danas pre 35 minuta  |  Beta
Kreni-promeni: Zabeležena pretnja smrću kontrolorki na biračkom mestu

Pokret Kreni-promeni saopštio je večeras da su na lokalnim izborima u Mionici, Negotinu i Sečnju zabeležene brojne nepravilnosti na gotovo svim biračkim mestima među kojima je i pretnja smrću studentkinji koja je bila kontrolor na biračkom mestu.

Kako se navodi u saopštenju, na gotovo svim biračkim mestima bila je prisutna atmosfera pritiska, nepoštovanje procedura i narušavanja tajnosti glasanja. „Među najtežim incidentima posebno se izdvajaju pretnje smrću koje je jedan birač uputio studentkinji, koja je obavljala svoj posao kontrolorke na biračkom mestu. Posmatrači su zabeležili da su pretnje bile praćene uvredama i psovkama“, navodi se. Dodaje se da je posebno zloupotrebljavano pravo glasanja van
Otvori na danas.rs

Pročitajte još

Mala vežba ratnog stanja

Mala vežba ratnog stanja

Radar pre 35 minuta
Policija u Mionici o privođenju nakon incidenata

Policija u Mionici o privođenju nakon incidenata

Danas pre 35 minuta
Vladimir Đorđević sa studentske liste u Mionici: Dva i po meseca ne spavam kod kuće, to je ’41, to nije Srbija

Vladimir Đorđević sa studentske liste u Mionici: Dva i po meseca ne spavam kod kuće, to je ’41, to nije Srbija

Danas pre 2 sata
Studenti i opozicija: S obzirom na izborne uslove, zadovoljni rezultatima

Studenti i opozicija: S obzirom na izborne uslove, zadovoljni rezultatima

Danas pre 1 sat
Vučević: Srpska napredna stranka ima svoje spiskove članova i sigurnih glasova

Vučević: Srpska napredna stranka ima svoje spiskove članova i sigurnih glasova

Danas pre 2 sata
Vučić saopštio rezultate: SNS u Negotinu osvojio 69,3 odsto glasova, u Sečnju 60,9 odsto, u Mionici 52,6

Vučić saopštio rezultate: SNS u Negotinu osvojio 69,3 odsto glasova, u Sečnju 60,9 odsto, u Mionici 52,6

Danas pre 3 sata
CIK Kosova: Danas ističe rok za podnošenje zahteva za sertifikaciju za decembarske izbore

CIK Kosova: Danas ističe rok za podnošenje zahteva za sertifikaciju za decembarske izbore

Danas pre 3 sata

Ključne reči

IzboriNegotinMionica

Politika, najnovije vesti »

Mala vežba ratnog stanja

Mala vežba ratnog stanja

Radar pre 35 minuta
Vučić i Vučević nakon izbora u Negotinu, Mionici i Sečnju: "Ljudi su razumeli ko se bori za interes države"

Vučić i Vučević nakon izbora u Negotinu, Mionici i Sečnju: "Ljudi su razumeli ko se bori za interes države"

Blic pre 0 minuta
Policija u Mionici o privođenju nakon incidenata

Policija u Mionici o privođenju nakon incidenata

Danas pre 35 minuta
Kreni-promeni: Zabeležena pretnja smrću kontrolorki na biračkom mestu

Kreni-promeni: Zabeležena pretnja smrću kontrolorki na biračkom mestu

Danas pre 35 minuta
Vladimir Đorđević sa studentske liste u Mionici: Dva i po meseca ne spavam kod kuće, to je ’41, to nije Srbija

Vladimir Đorđević sa studentske liste u Mionici: Dva i po meseca ne spavam kod kuće, to je ’41, to nije Srbija

Danas pre 2 sata