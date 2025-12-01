Studenti i građani ispred RTS-a nezadovoljni izveštavanjem o lokalnim izborima, saobraćaj obustavljen (FOTO; VIDEO)

Građani koji večeras protestuju ispred Radio-televizije Srbije (RTS) zbog neobjektivnog izveštavanja o današnjim lokalnim izborima u Mionici, Sečnju i Negotinu, preko projektora su na razvučenom platnu pustili televizijski prenos izbornih rezultata iz ove tri opštine.

Takovska ulica je blokirana za saobraćaj, a desetine građana, koji su se večeras okupili na poziv studenata i zborova građana, iščekuju dodatne rezultate. Obustavu saobraćaja obezbeđuje policija, a među okupljenima su policajci u civilu. Okupljeni duvaju u pištaljke i vuvuzele i uzvikuju “Pumpaj”, javio je reporter FoNeta. Građani i studenti okupili su se ispred zgrade u Takovskoj ulici nezadvoljni izveštavanjem RTS-a o današnjim lokalnim izborima u Negotinu,