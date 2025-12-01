Sutra stiže naoblačenje i kiša Evo kakvo vreme nas očekuje

BEOGRAD: U Srbiji će u utorak, 2. decembra naoblačenje koje će ujutru pre podne zahvatiti severne i zapadne, posle podne da se proširi i na ostale predele Srbije, a slaba kiša se uveče i tokom noći očekuje mestimično u zapadnim, centralnim i južnim krajevima, saopštio je danas Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab istočni i jugoistočni vetar, krajem dana i tokom noći na jugu Banata i donjem Podunavlju u pojačanju, dok će se temperature kretati u rasponu od minus tri do 11 stepeni. U Beogradu se ujutru očekuju magla ili niska oblačnost, na širem području grada i slab mraz, dok će tokom dana biti pretežno oblačno, sa najvišom dnevnom temperaturom oko osam stepeni. Od petka se ponovo u većini krajeva zemlje očekuju slabe, sporadične padavine, uglavnom u vidu kiše, a
