Preliminarni rezultati izbora u Negotinu: Koalicija SNS osvojila 73,33 odsto glasova, Ujedinjeni za Negotin 26,67

Lista "Aleksandar Vučić - Najbolje za Negotin" osvojila je 73,33 odsto glasova na lokalnim izborima u Negotinu, dok je ostalih 26,67 odsto osvojila lista "Ujedinjeni za Negotin", pokazuju preliminarni rezultati objavljeni na sajtu Republičke izborne komisije (RIK).

Lista "Aleksandar Vučić - Najbolje za Negotin", prema prelimininarnim rezultatima, imaće 33 odbornika, a "Ujedinjeni za Negotin" 12. Na sajtu RIK navedeno je da je na lokalne izbore održane 30. novembra u Negotinu izašao 17.131 birač od ukupno 35.616 upisanih u birački spisak, što je 48,10 odsto. Ističe se i da je bilo 485 odnosno 2,83 odsto nevažećih listića.