Jedna namirnica može sprečiti kondenzaciju stakala automobila: Jeftin, a jednostavan trik rešiće čest zimski problem

Kondenzacija u automobilu veoma je čest problem, posebno tokom hladnijih meseci kada se povećava razlika između spoljne i unutrašnje temperature.

Zamagljeni prozori mogu biti frustrirajući, usporiti polazak i smanjiti vidljivost, a često se pojavljuju odmah nakon ulaska u vozilo. Najčešće nastaju preko noći, kada spoljne temperature naglo padnu, a problem je izraženiji tokom naleta hladnog vremena. Iako čekanje da se stakla odmagle ume da bude zamorno, postoji jednostavan i jeftin način da se ovaj problem ublaži — potrebno je samo malo belog sirćeta. Prema rečima stručnjaka, prskanje prozora mešavinom belog