Vodovod od danas ispira mrežu u centru Beograda: Ako živite na ovoj opštini, pogledajte raspored po danima

Kurir pre 15 minuta  |  Beograd.rs
Vodovod od danas ispira mrežu u centru Beograda: Ako živite na ovoj opštini, pogledajte raspored po danima

Redovno ispiranje vodovodne mreže u opštini Vračar Ekipe „Beogradskog vodovoda i kanalizacije” izvodiće radove na ispiranju vodovodne mreže u opštini Vračar od ponedeljka, 1. decembra, do petka, 5. decembra.

Povremene prekide u snabdevanju i umanjen pritisak vode od 22 do 6 časova osetiće potrošači: – 1. i 2. decembra – u delu rejona oivičenim ulicama Kralja Milana, Kneza Miloša, Bulevarom kralja Aleksandra i Beogradskom; – 2. i 3. decembra – u delu rejona oivičenim Beogradskom ulicom, Bulevarom kralja Aleksandra, Vojvode Šupljikca, Cara Nikolaja II i Makenzijevom; – 3. i 4. decembra – u delu rejona oivičenim Ulicom Maksima Gorkog, Južnim bulevarom, Grčića Milenka,
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Isključenje vode na Vračaru: Radovi će trajati od ponedeljka do petka

Isključenje vode na Vračaru: Radovi će trajati od ponedeljka do petka

Kurir pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Vracarbez vode

Beograd, najnovije vesti »

Pomozite i danas nekome - ako niste pre, i spasite život! Vaše malo nekome znači sve!

Pomozite i danas nekome - ako niste pre, i spasite život! Vaše malo nekome znači sve!

Kurir pre 15 minuta
Vodovod od danas ispira mrežu u centru Beograda: Ako živite na ovoj opštini, pogledajte raspored po danima

Vodovod od danas ispira mrežu u centru Beograda: Ako živite na ovoj opštini, pogledajte raspored po danima

Kurir pre 15 minuta
Vaše male nekome znači mnogo: Krv danas možete dati u ovim mestima

Vaše male nekome znači mnogo: Krv danas možete dati u ovim mestima

Telegraf pre 1 sat
Isključenje vode na Vračaru: Radovi će trajati od ponedeljka do petka

Isključenje vode na Vračaru: Radovi će trajati od ponedeljka do petka

Kurir pre 6 sati
Pas ščepao dete (3) za lice usred kafića u Mirijevu. Nadzorne kamere sve snimile: Prišlo mu da ga pomazi, pa usledio horor

Pas ščepao dete (3) za lice usred kafića u Mirijevu. Nadzorne kamere sve snimile: Prišlo mu da ga pomazi, pa usledio horor

Blic pre 6 sati