Vodovod od danas ispira mrežu u centru Beograda: Ako živite na ovoj opštini, pogledajte raspored po danima

Redovno ispiranje vodovodne mreže u opštini Vračar Ekipe „Beogradskog vodovoda i kanalizacije” izvodiće radove na ispiranju vodovodne mreže u opštini Vračar od ponedeljka, 1. decembra, do petka, 5. decembra.

Povremene prekide u snabdevanju i umanjen pritisak vode od 22 do 6 časova osetiće potrošači: – 1. i 2. decembra – u delu rejona oivičenim ulicama Kralja Milana, Kneza Miloša, Bulevarom kralja Aleksandra i Beogradskom; – 2. i 3. decembra – u delu rejona oivičenim Beogradskom ulicom, Bulevarom kralja Aleksandra, Vojvode Šupljikca, Cara Nikolaja II i Makenzijevom; – 3. i 4. decembra – u delu rejona oivičenim Ulicom Maksima Gorkog, Južnim bulevarom, Grčića Milenka,