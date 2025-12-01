Lokalni izbori uz tenzije i incidente: Preliminarni rezultati za Mionicu i Negotin, u Sečnju ponavljanje na jednom mestu

Građani Mionice, Negotina i Sečnja glasali su juče za odbornike lokalnih parlamenata, a izborni dan obeležilo je niz incidenata, nepravilnosti koji se prijavili posmatrači Crte i Kreni-promeni, kao i opšta tuča između prislatlica SNS i okupljenih građana u jednom lokalu u Mionici.

Na izborima u sve tri opštine Aleksandar Vučić je proglasio, kako je rekao, ubedljivu pobedu SNS. Povodom rezultata oglasila se i studnetska lista "Ujedinjeni za Mionicu", kao i opozciona lista "Ujedinjeni za Negotin" koji su istakli da su zadovoljni rezultatima uprkos teškim uslovima u kojima su izbori održani. U Mionici i Negotinu odžani su redovni, a u Sečnju vanredni lokalni izbori. Kako je izgledao izborni dan čitajte u posebnom tekstu. Predsednik SDP Srbije