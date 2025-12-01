Vučić: Ići ćemo na birališta u roku od godinu dana

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas, tokom posete Mionici, da smo "ušli u izbornu godinu", te da se u narednih godinu dana očekuju izbori. "Mi smo ušli u izbornu godinu, imaćemo u roku od godinu dana izbore.

Da vidimo hoće li ići samo parlamentarn ili i predsednički i parlamentarni", rekao je Aleksandar Vučić. On je dodao da je za njega najvažnije da se "uspostavi dijalog". "Za mene je najvažnije da mi uspostavimo dijalog, ali oni ne mogu više da uspostavljaju dijalog ni između sebe. Njihove svađe će biti sve teže, moraćemo da štitimo njih jedne od drugih. Samo sačekajte, sad da obradujem ove evropske demokrate, ja jesam veoma uplašen od svega, naročito oko toga hoćemo