Džejla Ramović privedena u Severnoj Makedoniji: Pevačica se odmah oglasila

Nova pre 56 minuta  |  Autor: Nemanja Vasiljević
Džejla Ramović privedena u Severnoj Makedoniji: Pevačica se odmah oglasila

Pevačica Džejla Ramović privedena je u Severnoj Makedoniji u okviru akcione kontrole u Kičevu, zajedno sa svojim bendom, nakon što je policija otkrila da su nastupali bez odgovarajuće radne dozvole.

Tokom pojačane kontrole u ugostiteljskim objektima na magistralnom putu Kićevo–Ohrid, izvedene u noći između 29. i 30. novembra, policijski službenici iz OVR Kićevo i RCGP Zapad ušli su u objekat u kome je pevala i Džejla Ramović. „U objektu su zatečeni pevačica Džejla Ramović (23) i njen bend – K.Đ. (27), E.P. (25), F.J. (28) i I.K. (24), svi državljani Bosne i Hercegovine. Prema policiji, grupa je radila bez obezbeđene radne dozvole, što predstavlja prekršaj po
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

Džejla Ramović privedena u Severnoj Makedoniji

Džejla Ramović privedena u Severnoj Makedoniji

Vesti online pre 2 minuta
Džejla Ramović privedena u Severnoj Makedoniji: Policija upala u lokal, podnete prijave protiv pevačice i benda - evo šta se…

Džejla Ramović privedena u Severnoj Makedoniji: Policija upala u lokal, podnete prijave protiv pevačice i benda - evo šta se tačno desilo

Kurir pre 1 sat
Oglasila se Džejla Ramović nakon što je privedena: "Organizator nas je uverio da je nabavio sve potrebne dozvole"

Oglasila se Džejla Ramović nakon što je privedena: "Organizator nas je uverio da je nabavio sve potrebne dozvole"

Blic pre 41 minuta
Privedena Džejla Ramović u Severnoj Makedoniji: Policija upala na njen nastup

Privedena Džejla Ramović u Severnoj Makedoniji: Policija upala na njen nastup

Blic pre 1 sat
Džejla Ramović privedena u Severnoj Makedoniji: Policija upala na nastup, poznati detalji

Džejla Ramović privedena u Severnoj Makedoniji: Policija upala na nastup, poznati detalji

Mondo pre 1 sat
Oglasila se Džejla Ramović nakon privođenja u Severnoj Makedoniji! Pevačica otkrila šta se zapravo desilo na nastupu…

Oglasila se Džejla Ramović nakon privođenja u Severnoj Makedoniji! Pevačica otkrila šta se zapravo desilo na nastupu: Organizator nas je uverio...

Kurir pre 47 minuta
Prvo oglašavanje Džejle nakon hapšenja: Policija upala na nastup, pevačica otkrila šta se desilo

Prvo oglašavanje Džejle nakon hapšenja: Policija upala na nastup, pevačica otkrila šta se desilo

Mondo pre 56 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

BosnaHercegovinaBosna i HercegovinaMakedonijaOhridSeverna Makedonija

Zabava, najnovije vesti »

Džejla Ramović privedena u Severnoj Makedoniji

Džejla Ramović privedena u Severnoj Makedoniji

Vesti online pre 2 minuta
Pevač krstio ćerku i pokazao ženu Mala Hana u beloj haljini, a žena u šortsu: Porodična slika iz crkve raznežila sve

Pevač krstio ćerku i pokazao ženu Mala Hana u beloj haljini, a žena u šortsu: Porodična slika iz crkve raznežila sve

Blic pre 17 minuta
Ko je Naser Orić koji se slikao sa Acom Lukasom? Bio Slobin telohranitelj, a Srbi ga terete za zločine i pamte kako je…

Ko je Naser Orić koji se slikao sa Acom Lukasom? Bio Slobin telohranitelj, a Srbi ga terete za zločine i pamte kako je komandovao: "Ne pucaj, vataj četnike"

Kurir pre 12 minuta
"Tugu spoznaš tek kasnije, teško mi je palo" Nikola Rađen progovorio o razvodima nakon dva propala braka: "Olako ljudi odu"

"Tugu spoznaš tek kasnije, teško mi je palo" Nikola Rađen progovorio o razvodima nakon dva propala braka: "Olako ljudi odu"

Blic pre 7 minuta
Naša pevačica ima vilu sa pozlaćenim nameštajem, a njen sin radi na pijaci, prodavci kažu: "Kod njih je tezga uvek puna"

Naša pevačica ima vilu sa pozlaćenim nameštajem, a njen sin radi na pijaci, prodavci kažu: "Kod njih je tezga uvek puna"

Blic pre 17 minuta