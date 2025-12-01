Profesor FPN: Izbori u Sečnju, Mionici i Negotinu pokazali krah pravne države

Nova pre 7 minuta  |  Autor: Beta
Profesor FPN: Izbori u Sečnju, Mionici i Negotinu pokazali krah pravne države

Profesor beogradskog Fakulteta političkih nauka (FPN) Dušan Vučićević ocenio je da su današnji lokalni izbori pokazali "krah pravne države".

On je rekao za Insajder da uzdržanost policije tokom incidenata na izborni dan u Sečnju, Mionici i Negotinu nisu iznenađujući, kad se u uzme u obzir šta se dešavalo poslednjih nedelja. Kazao je da je poslanik Zeleno-levog fronta Bogdan Radovanović pretučen metalnom šipkom u Mionici, gde policija praktično nije reagovala. „Imali smo napad na dve posmatračice izbora iz organizacije CRTA gde policija nije reagovala, a u punoj je opremi izašla na ulice da potiskuje
pre 7 minuta
