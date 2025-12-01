VIDEO Reakcija Alimpijevića posle meča u Skenderiji, evo koliko mu je značila pobeda sa Srbijom

Košarkaška reprezentacija Srbije ostvarila je dve pobede sa novim selektorom u prvom "prozoru" kvalifikacija za Mundobasket. „Orlovi“ su u Beogradu savladali Švajcarsku posle velikog preokreta sa 90:86, a onda su u dramatičnoj završnici bili bolji od Bosne i Hercegovine rezultatom 72:74.

Posle meča u Skenderiji selektor Srbije je bio baš srećan, videlo se da mu mnogo znači pobeda, a njegovu reakciju možete pogledati na snimku ispod. Alimpijević se pozdravljao, grlio i ljubio sa svojim pomoćnicima i predstavnicima Košarkaškog saveza Srbije, znajući da je upisao dve veoma važne pobede sa reprezentacijom. Srbija sada ima 2-0 u prvoj fazi kvalifikacija, a u februaru i martu sledeće godine će igrati protiv Turske. Za koga? ZA SRBIJU! 🇷🇸❤️