Prešao 10 hiljada kilometara da bi bio kapiten Srbije, pa poslao moćnu poruku posle pobede protiv BiH!

Telegraf pre 35 minuta  |  Telegraf.rs
Prešao 10 hiljada kilometara da bi bio kapiten Srbije, pa poslao moćnu poruku posle pobede protiv BiH!

Košarkaška reprezentacija Srbije uspela je da savlada Bosnu i Hercegovinu u Sarajevu (74:72), u okviru drugog meča u grupi za kvalifikacije za plasman na Svetsko prvenstvo.

Imao je domaćin prednost na poluvremenu, dok je na kraju treće deonice imao dobru zalihu pred poslednjih 10 minuta, ali su izabranici Dušana Alimpijevića uspeli da dođu do preokreta i zlata vredne pobede. Srbija je tako upisala i drugi trijumf, posle onog u Beogradu protiv Švajcarske, do kojeg se došlo teže nego što se očekivalo, te sada Orlovi zauzimaju prvo mesto u grupi zajedno sa selekcijom Turske. Kapiten reprezentacije bio je Dušan Ristić, koji nastupa u
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

VIDEO Reakcija Alimpijevića posle meča u Skenderiji, evo koliko mu je značila pobeda sa Srbijom

VIDEO Reakcija Alimpijevića posle meča u Skenderiji, evo koliko mu je značila pobeda sa Srbijom

Nova pre 1 sat
Srbija "grizla" do pobede u Sarajevu - heroj se istakao

Srbija "grizla" do pobede u Sarajevu - heroj se istakao

B92 pre 1 sat
Selektora BiH pitali za sramotnu reakciju navijača na srpsku himnu: „Ja sam iz Zadra, tamo nisu svi normalni…“

Selektora BiH pitali za sramotnu reakciju navijača na srpsku himnu: „Ja sam iz Zadra, tamo nisu svi normalni…“

Nova pre 2 sata
„Da ne ispadne da se zet bruka“: Alimpijević govorio o utakmici sa Bosnom, njegov odgovor sve nasmejao!

„Da ne ispadne da se zet bruka“: Alimpijević govorio o utakmici sa Bosnom, njegov odgovor sve nasmejao!

Hot sport pre 3 sata
„Da ne ispadne da se zet bruka“: Hit izjava Alimpijevića posle pobede Srbije nad Bosnom

„Da ne ispadne da se zet bruka“: Hit izjava Alimpijevića posle pobede Srbije nad Bosnom

Nova pre 3 sata
Da li smo dužni izvinjenje Srbiji? Pitanje za selektora BiH, a ovako je Đerđa odgovorio

Da li smo dužni izvinjenje Srbiji? Pitanje za selektora BiH, a ovako je Đerđa odgovorio

Dnevnik pre 5 sati
Kapiten Srbije se oglasio nakon važnih pobeda: „Uspešan start novog poglavlja, kapa dole svima“

Kapiten Srbije se oglasio nakon važnih pobeda: „Uspešan start novog poglavlja, kapa dole svima“

Nova pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Svetsko prvenstvoBosnaHercegovinaSarajevoBosna i HercegovinaTurskaKosarkaska reprezentacija srbije

Sport, najnovije vesti »

Rašford na ceni, Barsa planira da ga otkupi, ali u igri je još jedan strašan tim?

Rašford na ceni, Barsa planira da ga otkupi, ali u igri je još jedan strašan tim?

Sportske.net pre 0 minuta
Novakov status kvo za kraj godine

Novakov status kvo za kraj godine

Sputnik pre 0 minuta
Fudbaleri Vojvodine iz Vršca kreću u pohod na trofej u Kupu Srbije: Valja odbraniti status finaliste

Fudbaleri Vojvodine iz Vršca kreću u pohod na trofej u Kupu Srbije: Valja odbraniti status finaliste

Dnevnik pre 0 minuta
Dušan Vlahović u velikom problemu! Juventus se oglasio: Srbin je doživeo težu povredu!

Dušan Vlahović u velikom problemu! Juventus se oglasio: Srbin je doživeo težu povredu!

Kurir pre 0 minuta
Partizan na Ugrešićev pogon pred put u Kragujevac

Partizan na Ugrešićev pogon pred put u Kragujevac

Sport klub pre 0 minuta