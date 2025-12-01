Makron najavio nove sankcije Rusiji posle razgovora sa Zelenskim

Francuska i Ukrajina usaglasile sveobuhvatan paket sankcija

Predsednik Francuske Emanuel Makron najavio je danas pooštravanje sankcija protiv Rusije na zajedničkoj konferenciji za novinare sa predsednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim. „Ovo je prvi put da imamo tako sveobuhvatan plan sankcija, koji obuhvata i naftu i rusku flotu tankera iz senke. Uveravam vas da će u narednim nedeljama pritisak na Rusiju biti veći kako bi se ograničio priliv finansisijskih sredstava", rekao je Makron, prenosi dnevni list Figaro. Makron je