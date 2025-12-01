Predsednik: Parlamentarni izbori najkasnije u roku od godinu dana

RTV pre 50 minuta  |  Tanjug
Predsednik: Parlamentarni izbori najkasnije u roku od godinu dana

VALJEVO - Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je danas da će parlamentarni izbori biti održani najkasnije u roku od godinu dana, a da će nadležne institucije odlučiti da li će zajedno sa parlamentarnim biti održani i predsednički izbori.

''Mi smo danas zvanično ušli u izbornu godinu i nema nikakve sumnje da ćemo najkasnije u roku od godinu dana imati izbore'', rekao je Vučić novinarima u selu Tolić kod Mionice gde je obišao porodicu Janković. Vučić je rekao da slede pripreme za izbore, da se vidi ko učestvuje na izborima, koliko lista i na koji način, koji su kandidati. ''I da vidimo hoće li biti samo parlamentarni ili će ići zajedno parlamentarni i predsednički izbori, ali o tome će nadležne
Ključne reči

Aleksandar VučićParlamentarni izboriPredsednik SrbijePredsednički izboriValjevoFarmaIzboriPoljoprivredaMionica

