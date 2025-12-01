VK Partizan: Ostoja, nemate elementarno znanje, ne gurajte ruke..

Sport klub pre 4 sati  |  Autor: Vladimir Todorović
VK Partizan: Ostoja, nemate elementarno znanje, ne gurajte ruke..
Ostavka Želimira Obradovića, najtrofejnijeg evropskog stručnjaka, na mesto trenera Košarkaškog kluba Partizan i dalje je centralna tema sportske javnosti u Srbiji. #related-news_0 Ostoja Mijailović, predsednik KK Partizan, bio je gost na Euronews-u, gde je izneo svoju verziju priče o svim dešavanjima vezanim za odlazak najboljeg evropskog trenera i ljubimca navijača Partizana. Prvi čovek košarkaške sekcije crno-belih je tom prilikom pomenuo i Vaterpolo klub
Ključne reči

VaterpoloPartizanostoja mijailovicFilip filipovic

