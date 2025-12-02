Još jedno priznanje za Nikolu Jokića!

B92 pre 24 minuta
Još jedno priznanje za Nikolu Jokića!

Centar Denvera Nikola Jokić proglašen je za igrača meseca novembra u Zapadnoj konferenciji.

Srpski košarkaš dominirao je tokom prethodnog meseca, a u tom periodu, Jokić je beležio fenomenalne brojke, a u proseku je imao tripl-dabl - 28,9 poena, 12,4 skoka i 10,9 asistencija po meču. Šut iz igre mu je bio izuzetno efikasan, šutirao je 63,7% iz igre, a i sa linije za tri poena bio je precizan (45,3%). Njegovi Nagetsi u prethodnom mesecu imali su skor 14-5, a za to najviše zasluga upravo je zaslužio trostruki MVP najjače lige na svetu. Nikola Jokić ostvario
Ključne reči

KošarkaNikola JokićDenver

