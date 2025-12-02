U Srbiji počela da radi 5G mreža: Šta je to i šteti li zdravlju

BBC News pre 41 minuta

QUDRATULLAH RAZWAN/EPA/Shutterstock

Kada korisnici mobilnih telefona u Srbiji upale ekrane, u gornjem desnom uglu, na mestu gde je prikazana upotreba mobilnih podataka, od 2. decembra 2025., više ne piše 4G, već 5G.

Upotreba nove internet 5G mreže biće na raspolaganju korisnicima mreža MTS, Yettel i A1, objavili su operatori mobilnih tehnologija.

Dozvole za pružanje ove usluge operatori su dobili od Regulatornog tela za elektronske komunikacije i poštanske usluge (RATEL), objavili su iz te institucije.

„Izdavanjem pojedinačnih dozvola su se, između ostalog, stekli uslovi da sva tri operatora započnu komercijalno pružanje usluga uz korišćenje 5G tehnologije, što predstavlja veliki korak ka modernizaciji mobilnih mreža i pružanju boljih usluga", saopštili su iz RATEL-a.

Upotreba 5G mreže počela je 2019. godine u nekoliko zemalja ,poput Južne Koreje, Amerike, Velike Britanije, Španije, Švajcarske i Kine, a do danas je ušla u upotrebu u većini evropskih zemalja.

Tri operatera u Srbiji će dozvole za pružanje usluga 5G mreže platiti više od 300 miliona evra, a polovinu, ukupno više od 150 miliona evra, uplaćena je pri izdavanju dozvola, saopštio je RATEL.

Šta je 5G mreža?

Ovo je peta generacija bežične telekomunikacione mreže, koja predstavlja unapređenje njenih prethodnica: 1G, 2G, 3G i 4G mreža.

Omogućava brži protok podataka, veću pokrivenost i radi gotovo bez kašnjenja u prenosu podataka, piše na sajtu Mobilne telefonije Srbije (MTS).

Osim veće brzine, osmišljena je i da obezbedi veću mogućnost međusobnog konektovanja mnogo više uređaja, dodaje se.

Važna je za napredak na poljima gejminga, striminga, veštačke inteligencije i mašinskog učenja, navodi enciklopedija Britanika.

Kako radi 5G mreža?

Kao i kod prethodnih mobilnih tehnologija, mreže 5G oslanjaju se na signal koji prenose radio talasi - deo elektromagnetnog spektra - emitovani između antene ili stuba i vašeg telefona, o čemu je BBC pisao.

Mreža 5G koristi talase više frekvencije od ranijih mobilnih mreža, omogućujući istovremeno pristup internetu za više uređaja i pri većim brzinama.

Ubuduće će korisnici u Srbiji morati da ispune dva uslova kako bi se priključili na 5G mrežu: njihovi uređaji će morati da podržavaju ovu tehnologiju i moraće da se nalaze na mestu koje je pokriveno ovom mrežom.

Internet na mobilnim telefonima dostizaće brzinu i do 1,5 gigabajta u sekundi za preuzimanje podataka i 150 megabajta u sekundi u deljenju podataka, što je „nekoliko puta brže od protoka koji su korisnici imali do sada", saopštio je MTS, odnosno Telekom.

Donosi i smanjenje vremena kašnjenja pri odzivu i stabilniji striming, što će pomoći onima koji igraju video igre ili konzumiraju sadržaje na striming platformama, dodaje se.

Teorije zavere

Elektromagnetno zračenje koje koriste sve tehnologije mobilne telefonije navelo je neke ljude da se zabrinu zbog veće opasnosti po zdravlje, između ostalog i izazivanje nekih tipova raka.

Ali, „iako neka istraživanja sugerišu statističku mogućnost povećanog rizika od raka za učestale korisnike, dosadašnji dokazi za odnos kazualiteta nisu dovoljno ubedljivi da ukažu na potrebu za merama predostrožnosti", rekao je doktor Frenk De Voht, savetnik o bezbednosti mobilnih telefona, za BBC.

Tehnologija 5G zahteva i mnogo novih releja - stubova koji odašilju i primaju mobilne telefonske signale.

Ali najvažnije od svega, zbog toga što ima više predajnika, svaki od njih može da radi na nižem stepenu snage nego prethodna 4G tehnologija, što znači da je stepen izloženosti zračenju od 5G antena manja.

Smernice britanske vlade o relejima mobilne telefonije kažu da su polja radio frekvencija na mestima koja su normalno dostupna javnosti višestruko ispod nivoa onih koji se preporučuju.

Neke od teorija zavere releje su predstavljali kao oruđa za širenje koronavirusa, a došlo je i do slučajeva uništavanja ovih tornjeva u Belgiji, Holandiji i Kanadi, piše na sajtu Računarskog fakulteta.

BBC na srpskom je od sada i na Jutjubu, pratite nas OVDE.

Pratite nas na Fejsbuku, Tviteru, Instagramu i Vajberu. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk

(BBC News, 12.02.2025)