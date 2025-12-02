Milivojević (DS): Umesto da policija postupi po nalogu, omogućila Selakoviću da se ruga tužilaštvu

Beta pre 36 minuta

Predsednik Demokratske stranke (DS) Srđan Milivojević ocenio je danas da je, umesto da policija po nalogu za saslušanje odmah privede ministra kulture Nikolu Selakovića u Javno tužilaštvo za organizovani kriminal u slučaju Generalštab, ministru omogućeno da se "javno naruga tužiocu (Mladenu) Nenadiću i institucijama koje bi morale da štite zakon, a ne kriminalnu vlast".

"Današnje pojavljivanje Nikole Selakovića ispred zgrade Specijalnog tužilaštva za organizovani kriminal, uz obraćanje službenicima partijskih glasila tabloidnog karaktera, predstavlja još jedno u nizu ruganja pravnom poretku i svim građanima Republike Srbije", naveo je Milivojević u saopštenju.

Dodao je da je Selaković "u režimu Aleksandra Vučića bio čak i ministar pravde", te da je zbog toga veoma svestan razmera svoje odgovornosti zbog nepojavljivanja pred Tužilaštvom u svojstvu okrivljenog u vezi sa slučajem Generalštab.

"Ohrabrujem Tužilaštvo da postupi u skladu sa zakonom i naredi privođenje svih kriminalaca iz redova Srpske napredne stranke, na čelu sa vođom ove kriminalne mafijaške grupe - Aleksandrom Vučićem. Sloboda će roditi pravdu. Vreme je", naveo je Milivojević.

Javno Tužilaštvo za organizovani kriminal izdalo je ranije danas naredbu policiji "da se osumnjičeni ministar kulture Nikola Selaković dovede na saslušanje", navodeći da je to urađeno "imajući u vidu da su za to ispunjeni zakonski uslovi jer uredno pozvani osumnjičeni Selaković, 28. novembra 2025. nije došao na zakazano saslušanje", a Selaković svoj izostanak nije opravdao.

Selaković se tokom dana pojavio ispred tog tužilaštva, u pratnji provladinih medija, ali navodno nije mogao da bude primljen jer se pojavio nakon radnog vremena.

(Beta, 02.12.2025)