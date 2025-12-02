Vučić:Nije stigla odluka SAD o produženju licence NIS-u, data dozvola da rafinerija prestane da radi

Beta pre 1 sat

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da nije stigla odluka SAD o produženju licence za rad Naftne industrije Srbije (NIS) kojoj je ta država uvela sankcije zbog većinskog ruskog vlasništva.

Vučić je posle sastanka sa timovima zaduženim za energetsku stabilnost i bezbednost zemlje novinarima rekao da je razočaran i iznenađen takvim stavom SAD, pošto ne vidi šta su time dobili.

Rusi, po njegovim rečima ne žele da prodaju udeo u NIS-u.

"Nije novac uopšte u pitanju, u pitanju je politika. I to je logično njihovo pravo. Oni su vlasnici. Druga je stvar što mi imamo mnogo muka sa tim. Kao što i Amerikance baš mnogo drugo ne interesuje, osim njihovih geopolitičkih interesa. Opet nije neki veliki novac u pitanju. Za sada strada samo Srbija. Da li će i kako će dalje da bude, videćemo", rekao je Vučić.

On je kazao da će ministarka za rudarstvo i energetiku Dubravka Đedović Handanović danas obavestiti NIS da nema nagoveštaja da će Amerikanci dati licencu za rad rafinerije, što će dovesti do prestanka rada Rafinerije u skladu sa odlukom NIS-a.

''Da li će oni to da urade danas, sutra ili prekosutra, to je njihova stvar. Sasvim sigurno uradiće brzo, jer oni danas dok rafineriju drže u toploj fazi gube dnevno 370.000 evra i njihova je stvar kada žele da u potpunosti ugase rafineriju'', rekao je Vučić.

Dodao je da je Srbija dala dozvolu za zatvaranje rafinerije i da ne može da obmanjuje ruske partnere lažnim dobrim vestima.

Vučić je potvrdio da je srpska strana sinoć obavila važne razgovore sa ljudima iz Vašingtona i da se nada nekoj reakciji, uskoro, ali da nema opipljivih dokaza da će biti te reakcije.

Istakao je da će država obezbediti platni promet za NIS do kraja nedelje, pod rizikom da i centralna banka i poslovne banke potpadnu pod sankcije SAD.

"NIS ima dovoljno vremena da isplati plate zaposlenima, da plati sve dobavljače, da pripremi svoje zaposlene za sve što sledi. Posle toga merićemo dan za danom", rekao je Vučić.

Iz državnih robnih rezervi će, kako je naveo, naftni derivati biti dostavljani svim drugima vlasnicima pumpi osim NIS-u, kako bi bilo dovoljno goriva.

"Sa kerozinom baš nikakvih problema neće da bude, avio saobraćaj će u potpunosti dobro i normalno da funkcioniše. Imaćemo dovoljno i do kraja januara, a rekli smo da 15. januara mi presecamo. U najgorem slučaju, ako do tada oni ne završe razgovore sa Arapima, Mađarima, Englezima, Amerikancima, s kim god hoće, to je njihova stvar", rekao je Vučić.

Kako je dodao, država je naručila za robne rezerve 29.000 tona dizela, plus još 20.000 tona, kao i 5.000 tona kerozina, 38.000 tona benzina.

"U našim rezervama imamo 24.400 tona dizela u Pančevu, 20.000 tona u Kovinu, 9.500 tona u Požegi. Ukupno 53.900 tona. U obaveznim rezervama imamo 150.000 tona. Ukupno imamo više od 200.000 tona dizela. Nema problema sa time do kraja januara, koliko god da potrošimo", rekao je Vučić.

Dodao je da i benzina ima sasvim dovoljno, kao i mazuta.

"Nemamo problema sa rezervama, problem je logistika, gde će cisterne da kupe naftne derivate. Neki će morati u Ledince, neki u Smederevo. Troškovi su viši za udaljene lokacije", rekao je Vučić.

Hrvatski JANAF, po njegovim rečima, nije dozvolio Srbiji uvoz nafte koja nije bila namenjena rafineriji u Pančevu već državnim robnim i obaveznim rezervama.

"Uvoz nije dozvoljen iako smo garantovali da imaju svoje posmatrače i oni i Amerikanci, kao i da mogu da vide gde će ta nafta biti uskladištena", kazao je Vučić.

Sastanku sa timovima zaduženim za energetsku stabilnost i bezbednost zemlje prisustvovali su i premijer Đuro Macut, ministar finansija Siniša Mali, ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović, ministar odbrane Bratislav Gašić, predstavnici energetskog sektora, guvernerka NBS Jorgovanka Tabaković, načelnik Generalštaba Vojske Srbije Milan Mojsilović i predstavnici drugih državnih institucija i preduzeća

(Beta, 02.12.2025)