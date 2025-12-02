Ruska flota u plamenu na Crnom moru. Bukti vatra, Erdogan poslao hitno upozorenje: "Ovo je neprihvatljivo"

Incident dolazi nakon prethodnih napada ukrajinskih mornaričkih dronova na tankere u regionu Erdogan je izrazio nezadovoljstvo napadima i poslao upozorenje povezanim stranama Tanker pod ruskom zastavom "MIDVOLGA-2", koji je plovio iz Rusije za Gruziju natovaren suncokretovim uljem, prijavio je napad u Crnom moru, 129 kilometara od turske obale, saopštila je danas turska pomorska uprava. Prema informacijama Direkcije za pomorske poslove, svih 13 članova posade broda