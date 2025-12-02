(Video) "Do kraja to neću da prežalim" Princ od Vranje o teškom životnom udarcu: "Zašto ljudi koje najviše na svetu volim moraju da se raziđu"

Izražava svoje emocije vezane za razvod i dugotrajnu tugu koju oseća.

Opisuje porodicu i odrastanje u Vranju, vezanost za roditelje i baku i dedu. Stefan Zdravković poznat kako Princ od Vranje gost je emisije "Na terapiji sa Slavicom Đukić Dejanović" u koji otvoreno priča o razvodu svojih roditelji i priznaje da nikada razdvajanje porodice neće prežaliti. Princ od Vranje je rođen u Vranju, a sa samo devet godina njegova porodica preselila se u Beograd. U početku nije bio srećan zbog toga, a kasnije se navikao, ipak, postoje neke
"Ona je prekinula odnos..." Princ od Vranje o vezama i tome kakav je kada se zaljubi, a šta radi kada ljubav nije uzvraćena

"Desio mi se prvi svesni anksiozni napad" Princ od Vranje je potražio pomoć stručnjaka: "Imao sam utisak, ju čoveče, pa možda ću umreti sad"

