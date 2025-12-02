Inflacija u EU pala na 2,5 odsto – Rumunija i dalje rekorder sa 8,4 odsto

Inflacija u eurozoni u oktobru na godišnjem nivou pala je na 2,1 odsto, sa 2,2 odsto u septembru, dok na nivou Evropske unije iznosi 2,5 procenata, saopštio je danas Eurostat.

Identično smanjenje u odnosu na septembar od 0,1 odsto zabeleženo je i na nivou Evropske unije, prenosi Index. Najniže stope inflacije u oktobru su bile na Kipru 0,2, u Francuskoj 0,8 i u Italiji 1,3 odsto, dok su rekorderi Rumunija sa 8,4, Estonija sa 4,5 Letonija sa 4,3 odsto. U poređenju sa septembrom, inflacija je smanjena u 15 država članica, u tri je ostala na istom nivou, a porasla je u devet zemalja. Najveći doprinos inflaciji u evrozoni došao je iz sektora