Inflacija u EU pala na 2,5 odsto – Rumunija i dalje rekorder sa 8,4 odsto

Danas pre 10 minuta  |  FoNet
Inflacija u EU pala na 2,5 odsto – Rumunija i dalje rekorder sa 8,4 odsto

Inflacija u eurozoni u oktobru na godišnjem nivou pala je na 2,1 odsto, sa 2,2 odsto u septembru, dok na nivou Evropske unije iznosi 2,5 procenata, saopštio je danas Eurostat.

Identično smanjenje u odnosu na septembar od 0,1 odsto zabeleženo je i na nivou Evropske unije, prenosi Index. Najniže stope inflacije u oktobru su bile na Kipru 0,2, u Francuskoj 0,8 i u Italiji 1,3 odsto, dok su rekorderi Rumunija sa 8,4, Estonija sa 4,5 Letonija sa 4,3 odsto. U poređenju sa septembrom, inflacija je smanjena u 15 država članica, u tri je ostala na istom nivou, a porasla je u devet zemalja. Najveći doprinos inflaciji u evrozoni došao je iz sektora
Otvori na danas.rs

Pročitajte još

Inflacija u evrozoni 2,1 odsto

Inflacija u evrozoni 2,1 odsto

N1 Info pre 1 sat
Bitcoin se vraća na staze slave – Očekujte veliki rast u narednim danima!

Bitcoin se vraća na staze slave – Očekujte veliki rast u narednim danima!

Kurir pre 40 minuta
Turska povukla ručnu

Turska povukla ručnu

B92 pre 2 sata
Srbi prave istu grešku, pa teško štede - Dušan Uzelac otkrio savete zlata vredne

Srbi prave istu grešku, pa teško štede - Dušan Uzelac otkrio savete zlata vredne

Kamatica pre 3 sata
Hrvatska među EU državama sa najvećom inflacijom: Samo četiri zemlje su gore

Hrvatska među EU državama sa najvećom inflacijom: Samo četiri zemlje su gore

Alo pre 4 sati
Kompanija SEBRE: Marina Dorćol jedna od najvećih EU investicija u Srbiji

Kompanija SEBRE: Marina Dorćol jedna od najvećih EU investicija u Srbiji

N1 Info pre 7 sati
Klima: Marina Dorćol jedna od najvećih EU investicija u Srbiji

Klima: Marina Dorćol jedna od najvećih EU investicija u Srbiji

Danas pre 9 sati

Ključne reči

Evropska UnijaInflacijaEvrozonaKiparEUEstonijaLetonijaItalijaRumunijaFrancuska

Ekonomija, najnovije vesti »

Moć kontrole važnija od profita

Moć kontrole važnija od profita

Radar pre 15 minuta
Inflacija u EU pala na 2,5 odsto – Rumunija i dalje rekorder sa 8,4 odsto

Inflacija u EU pala na 2,5 odsto – Rumunija i dalje rekorder sa 8,4 odsto

Danas pre 10 minuta
Otvoreno pismo Upravnom sudu: Nedostojni ste

Otvoreno pismo Upravnom sudu: Nedostojni ste

Radar pre 25 minuta
Mesarović: Srbija ima stabilne javne finansije i rekordan priliv investicija

Mesarović: Srbija ima stabilne javne finansije i rekordan priliv investicija

Blic pre 3 sata
Zukorlić sa direktorom Aerodroma Srbije o mogućnosti izgradnje aerodroma u Sjenici

Zukorlić sa direktorom Aerodroma Srbije o mogućnosti izgradnje aerodroma u Sjenici

Blic pre 4 sati