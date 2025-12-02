Jokić posle poraza od Dalasa: "Nije dobar osećaj gubiti pred našom publikom"

Dnevnik pre 13 minuta
Jokić posle poraza od Dalasa: "Nije dobar osećaj gubiti pred našom publikom"

Košarkaši Denver Nagetsa poraženi su na domaćem terenu od Dalas Maveriksa sa 131:121, a srpski košarkaš Nikola Jokić je izneo utiske posle meča.

Jokić je utakmicu završio sa 29 poena, 20 skokova i 13 asistencija. Denveru je ovo četvrti uzastopni poraz kod kuće. "Uh, mislim... nije dobar osećaj gubiti pred našom publikom. Mislim da su sve te utakmice bile "dobijene" za nas. Bili smo u igri u sve četiri, ali jednostavno nismo završili posao, nismo igrali našu najbolju košarku", rekao je Jokić. Nagetsi igraju toplo-hladno ove sezone, pobeđuju na gostovanjima, gube kod kuće... "Stvarno ne znam. Mislim,
Otvori na dnevnik.rs

Povezane vesti »

"Znam da ne izgledam dobro - muči me to" Nikola Jović priznao da prolazi kroz težak period! Na terenu proveo samo 54 sekunde…

"Znam da ne izgledam dobro - muči me to" Nikola Jović priznao da prolazi kroz težak period! Na terenu proveo samo 54 sekunde, pa otkrio šta se dešava!

Kurir pre 38 minuta
Šta se dešava sa Nikolom Jovićem?

Šta se dešava sa Nikolom Jovićem?

Sportske.net pre 27 minuta
Jokič: "Nije dobar osećaj..."

Jokič: "Nije dobar osećaj..."

B92 pre 38 minuta
Dončić priznao da obožava Srbina! Pomenuo sjajnog srpskog trenera, pa jednom rečenicom šokirao Amerikance!

Dončić priznao da obožava Srbina! Pomenuo sjajnog srpskog trenera, pa jednom rečenicom šokirao Amerikance!

Kurir pre 1 sat
Jović prolazi kroz teške trenutke: „Ne igram dobro, i to me muči“

Jović prolazi kroz teške trenutke: „Ne igram dobro, i to me muči“

Nova pre 58 minuta
"Ne izgledam dobro": Nikola Jović u agoniji, odigrao nepun minut

"Ne izgledam dobro": Nikola Jović u agoniji, odigrao nepun minut

Mondo pre 1 sat
Dalas bolji od Denvera, Jokićev 11. tripl-dabl nedovoljan da se izbegne poraz

Dalas bolji od Denvera, Jokićev 11. tripl-dabl nedovoljan da se izbegne poraz

NIN pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaNikola JokićDenver

Sport, najnovije vesti »

UŽIVO: Očekujemo obraćanje Željka Obradovića

UŽIVO: Očekujemo obraćanje Željka Obradovića

Sport klub pre 38 minuta
Stevanović saopštio širi spisak vaterpolista za Evropsko prvenstvo

Stevanović saopštio širi spisak vaterpolista za Evropsko prvenstvo

RTS pre 22 minuta
Sastao se sa legendama evropske košarke: Željko razgovarao sa svoja dva bivša igrača pre odlaska iz Partizana!

Sastao se sa legendama evropske košarke: Željko razgovarao sa svoja dva bivša igrača pre odlaska iz Partizana!

Hot sport pre 7 minuta
Sve je spremno za legendu: Novi sportki direktor Partizana stiže do meča sa Bajernom!

Sve je spremno za legendu: Novi sportki direktor Partizana stiže do meča sa Bajernom!

Hot sport pre 18 minuta
Selektor objavio širi spisak pred Evropsko pprvenstvo: Srbija sa najjačim sastavom!

Selektor objavio širi spisak pred Evropsko pprvenstvo: Srbija sa najjačim sastavom!

Hot sport pre 42 minuta