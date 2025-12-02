Jokić posle poraza od Dalasa: "Nije dobar osećaj gubiti pred našom publikom"

Košarkaši Denver Nagetsa poraženi su na domaćem terenu od Dalas Maveriksa sa 131:121, a srpski košarkaš Nikola Jokić je izneo utiske posle meča.

Jokić je utakmicu završio sa 29 poena, 20 skokova i 13 asistencija. Denveru je ovo četvrti uzastopni poraz kod kuće. "Uh, mislim... nije dobar osećaj gubiti pred našom publikom. Mislim da su sve te utakmice bile "dobijene" za nas. Bili smo u igri u sve četiri, ali jednostavno nismo završili posao, nismo igrali našu najbolju košarku", rekao je Jokić. Nagetsi igraju toplo-hladno ove sezone, pobeđuju na gostovanjima, gube kod kuće... "Stvarno ne znam. Mislim,