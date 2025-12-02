Obradovićev odlazak nije defintivan: Legendarni košarkaš otkrio nove informacije – Rasplet tek sledi!

„Ova ljubav, čekanje na aerodromu, nisam mogao da verujem šta gledam“.

Slađan Stojković, legenda jugoslovenske košarke, gostovao je u podkastu „Super Indirektno“, kod Kalinića i Popovića. Ključna tema bila je ostavka Željka Obradovića. Stojković, koji pripada generaciji Partizana koju je predvodio Obradović, otkrio je da situacija još uvek nije definitivna: – Ja mislim da to još nije definitivno. To je dobro za sve nas koji navijamo za Partizan. Rasplet će tek da usledi, to su informacije koje ja imam i očekujemo sutrašnji dan da se