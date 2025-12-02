Saga ne prestaje: Još jedan izvor tvrdi da će Obradović danas prekinuti ćutanje i sve izneti u javnost!

Čeka se obraćanje Obradovića! Informacija da će se Željko Obradović danas, utorak 2. decembra, obratiti javnosti dobila je dodatnu potvrdu.

Prvo je to u emisiji „Super Indirektno“ najavio Slađan Stojković, tvrdeći da ima pouzdane informacije da će Obradović prekinuti ćutanje i razgovarati sa javnošću. Navijači Partizana već neko vreme iščekuju trenutak kada će bivši trener objasniti razloge svoje ostavke i da li će ipak ostati u klubu. Željko Obradović odbio ponudu da nastavi sa radom u KK Partizan – Sednica UO i konferencija za medije početkom naredne nedelje. https://t.co/rTVFK3Vtix #KKPartizan