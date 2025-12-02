Loše vesti iz SAD: NIS još nije dobio licencu za nastavak rada, Rusi ne žele da prodaju svoj deo

Kurir pre 11 minuta
Loše vesti iz SAD: NIS još nije dobio licencu za nastavak rada, Rusi ne žele da prodaju svoj deo

Vučić je rekao odmah na početku da nema dobrih vesti vezanih za NIS i odluke OFAC. - Nekoliko važnih informacija, mera, i šta je ono što država preduzima, to će biti tema.

Mi smo očekivali da ćemo da dobijemo licencu za nastavak snabdevanja naftom naše rafinerije u Pančevu od strane vlade SAD. Da ne ulazim u to da li oni donose posebne odluke ili ih spajaju, mi nismo dobili pozitivnu odluku. Ne samo da sam razočaran, već sam iznenađen, pošto ne vidim šta su time dobili. Trudim se da stvari racionalizujem u životu, bez emocija, iako kada vodite zemlju ne možete to da radite bez emocija, trudio sam se da iz njihovih cipela vidim šta to
