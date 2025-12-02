Sada je i zvanično - Partizan potvrdio: Evo ko će voditi ekipu protiv Bajerna...

Na sednici Upravnog odbora Košarkaškog kluba Partizan donete su važne odluke.

Novi sportski direktor Partizana biće Žarko Paspalj, a klub je potvrdio da će tim do angažovanja novog trenera voditi Mirko Ocokoljić. Saopštenje Partizana prenosimo u celosti. "Upravni odbor KK Partizan Mozzart Bet, sastao se ovog popodneva u prostorijama Kluba kako bi doneo strateške odluke za funkcionisanje u situaciji nakon neopozive ostavke trenera Željka Obradovića i odlaska sportskog direktora Zorana Savića. Uz prisustvo većine članova UO, konstatovane su