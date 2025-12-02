(VIDEO) Sačekali smo Ostoju posle sastanka UO, a ovo je odgovor

Okončan je sastanak Upravnog odbora Košarkaškog kluba Partizan koji je održan u klupskim kancelarijama u novobeogradskom bloku 20 umesto u Humskoj kako bi izbegli pažnju javnosti.

Ono što je zasad poznato, osim okončanja duge sage o ostavci trenera Željka Obradovića, jeste da je novi sportski direktor Žarko Paspalj, jedna od brojnih ikona kluba i jedan od dvojice (uz Vlada Divca) prvih Jugoslovena koji su zaigrali u NBA. Naravno, 59-godišnji Paspalj proslavio se i osvajanjem Mundobasketa, tri titule prvaka Evrope i srebrnu medalju na OI 1996. u dresu Jugoslavije, a sada je dobio veoma nepopularan zadatak – da postavi Obradovićevog