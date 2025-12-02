Na današnji dan, 2. decembar

Na današnji dan dogodilo se: 1254. Kralj Sicilije Mafred pobedio je u bici kod Fodje papsku vojsku i zadržao svoje kraljevstvo. 1547. Umro je španski osvajač Ernan Kortes koji je zahvaljujući vatrenom oružju, nepoznatom domorocima, između 1519. i 1521. sa samo 700 vojnika osvojio Meksiko. Guverner "Nove Španije" je postao 1522. 1804. Papa Pije VII krunisao je u Parizu Napoleona Bonapartu za cara Francuske. 1805. Napoleon je u bici kod Austerlica, poznatoj kao
