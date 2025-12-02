Mićović: Srbija mora da preduzme sve kako bi Rafinerija počela da radi, tu nema izbora

Nova pre 1 sat  |  Autor: Beta
Mićović: Srbija mora da preduzme sve kako bi Rafinerija počela da radi, tu nema izbora

Generalni sekretar Udruženja naftnih kompanija Srbije Tomislav Mićović ocenio je da Srbija samo uvozom naftnih derivata i oslanjanjem na postojeće zalihe dugoročno ne može obezbediti snabdevanje tržišta.

On je gostujući na televiziji Nova naveo da Srbija mora da preduzme sve kako bi Rafinerija u Pančevu, u vlasništvu Naftne indsutrije Srbije (NIS), počela ponovo da radi i da tu „nema izbora". „Ne možemo računati da se (za uvoz, snabdevanje) oslanjamo na Dunav, železnicu, i da očekujemo da država to neće osetiti – to je nemoguće. Povećan uvoz može da produži život zalihama, što i sada činimo. Uvoz je skočio sa nekih (oko) 35.000 tona na 100.000 tona dizela mesečno,
