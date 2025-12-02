Oglasio se NIS: Počela obustava rada u rafineriji u Pančevu

U Rafineriji nafte Pančevo danas počinje obustava rada proizvodnih postrojenja usled nedostatka sirove nafte za preradu, saopštila je danas Naftna industrija Srbije.

Saopštenje NIS-a prenosimo u celosti. „U Rafineriji nafte Pančevo danas počinje obustava rada proizvodnih postrojenja usled nedostatka sirove nafte za preradu, nastalog kao posledica sankcija koje je Ministarstvo finansija SAD uvelo prema kompaniji NIS. Obustava rada procesnih postrojenja odvija se po principu koji se primenjuje kada je reč o planskim remontima i izvodi se u skladu sa zakonima Republike Srbije, internim pravilima kompanije i najstrožijim ekološkim