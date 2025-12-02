Moć kontrole važnija od profita

Kompaniju Palantir su 2003. osnovali Peter Til i Aleks Karp, a ime su „pozajmiil“ od Tolkina, koji u Gospodaru prstenova pominje kristalne kugle koje omogućavaju da se vide daleka mesta. Zašto je uz relativno skroman profit od 763 miliona, njena procenjena vrednost dostigla čak 415 milijardi dolara? Kakvu to moć onda poseduje

U eri u kojoj startapi obećavaju bogatstvo i inovacije, Palantir bira drugačiji put. To nije kompanija koja juri pažnju miliona korisnika ili lansira proizvode u masovnu prodaju. Prema finansijskim izveštajima za drugi kvartal ove godine, procenjena vrednost kompanije je 415 milijardi dolara, dok je istovremeno neto profit ostao relativno skroman, svega 763 miliona. Ovaj paradoks otkriva novu logiku kapitalizma: vrednost se više ne meri profitom, već količinom moći