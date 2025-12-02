Otvoreno pismo Upravnom sudu: Nedostojni ste

Radar pre 25 minuta  |  Danica Popović
Otvoreno pismo Upravnom sudu: Nedostojni ste

Ne pozdravljam vas, samo vas obaveštavam, jer pišem zapravo čitaocima Radara

Od 2. marta 2021. do 5. novembra 2025. bila sam plagijator. Taj žig je udario Vuk Radović, predsednik Odbora za profesionalnu etiku Univerziteta u Beogradu. Od pre par dana nisam više plagijator. Upravni sud je poništio Radovićevu sramnu odluku, čime su i sve prethodne univerzitetske presude postale sporne, trule i zapaljive. Koliko sam dugo bila plagijator? Četiri i po godine – čak tri meseca duže nego što je trajao Prvi svetski rat! Sudije Upravnog suda ne rade
Otvori na radar.rs

Radar »

Himera protiv koje se svet uzaludno bori

Himera protiv koje se svet uzaludno bori

Radar pre 25 minuta
Predsednikov „trijumvirat“

Predsednikov „trijumvirat“

Radar pre 25 minuta
Ukrajinska pravda i ruska nepravda

Ukrajinska pravda i ruska nepravda

Radar pre 10 minuta
Moć kontrole važnija od profita

Moć kontrole važnija od profita

Radar pre 16 minuta
Mala vežba ratnog stanja

Mala vežba ratnog stanja

Radar pre 23 sata
Radar »

Ekonomija, najnovije vesti »

Otvoreno pismo Upravnom sudu: Nedostojni ste

Otvoreno pismo Upravnom sudu: Nedostojni ste

Radar pre 25 minuta
Inflacija u EU pala na 2,5 odsto – Rumunija i dalje rekorder sa 8,4 odsto

Inflacija u EU pala na 2,5 odsto – Rumunija i dalje rekorder sa 8,4 odsto

Danas pre 11 minuta
Moć kontrole važnija od profita

Moć kontrole važnija od profita

Radar pre 16 minuta
Mesarović: Srbija ima stabilne javne finansije i rekordan priliv investicija

Mesarović: Srbija ima stabilne javne finansije i rekordan priliv investicija

Blic pre 3 sata
Zukorlić sa direktorom Aerodroma Srbije o mogućnosti izgradnje aerodroma u Sjenici

Zukorlić sa direktorom Aerodroma Srbije o mogućnosti izgradnje aerodroma u Sjenici

Blic pre 4 sati