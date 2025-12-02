Otvoreno pismo Upravnom sudu: Nedostojni ste

Ne pozdravljam vas, samo vas obaveštavam, jer pišem zapravo čitaocima Radara

Od 2. marta 2021. do 5. novembra 2025. bila sam plagijator. Taj žig je udario Vuk Radović, predsednik Odbora za profesionalnu etiku Univerziteta u Beogradu. Od pre par dana nisam više plagijator. Upravni sud je poništio Radovićevu sramnu odluku, čime su i sve prethodne univerzitetske presude postale sporne, trule i zapaljive. Koliko sam dugo bila plagijator? Četiri i po godine – čak tri meseca duže nego što je trajao Prvi svetski rat! Sudije Upravnog suda ne rade