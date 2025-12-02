Federika Mogerini uhapšena u istrazi EPPO Novo

REUC pre 2 sata  |  Maria Popović
Federika Mogerini uhapšena u istrazi EPPO Novo

Prema dosadašnjim informacijama, istraga obuhvata period 2021–2022. godine i zasniva se na sumnjama da su poverljive informacije o tenderu za programe obuke mladih diplomata nezakonito prosleđene College of Europe pre zvaničnog raspisivanja konkursa, čime su toj instituciji omogućene nepravedne pogodnosti u odnosu na druge ponuđače.

U navodnim zloupotrebama učestvovali su visoki funkcioneri Evropske službe za spoljne poslove zajedno sa rukovodstvom College of Europe, a sumnja se na više krivičnih dela, među kojima su korupcija, prevara, sukob interesa i kršenje službene tajne. U akciji EPPO, OLAF-a i belgijske policije izvršeni su pretresi kancelarija EEAS-a u Briselu, zgrada College of Europe u Brižu, kao i privatnih adresa osumnjičenih. Privedene su tri osobe, među kojima i Mogerini. Istraga
Otvori na reuc.snm.rs

Povezane vesti »

Detalji hapšenja federika Mogerini: Skandal u sedištu Evropske unije

Detalji hapšenja federika Mogerini: Skandal u sedištu Evropske unije

Večernje novosti pre 40 minuta
Uhićena Federica Mogherini, bivša šefica europske diplomacije

Uhićena Federica Mogherini, bivša šefica europske diplomacije

SEEbiz pre 2 sata
Sve odluke Mogerinijeve pod lupom - ko je uticao na nju u pregovorima Beograda i Prištine

Sve odluke Mogerinijeve pod lupom - ko je uticao na nju u pregovorima Beograda i Prištine

Sputnik pre 4 sati
Telekom stipendirao studente na Koledžu Evrope, čija je rektorka danas privedena

Telekom stipendirao studente na Koledžu Evrope, čija je rektorka danas privedena

Nova pre 5 sati
Rektorka bez kvalifikacija? Kako je i zbog čega uhapšena Federika Mogerini

Rektorka bez kvalifikacija? Kako je i zbog čega uhapšena Federika Mogerini

Večernje novosti pre 5 sati
Telekom stipendirao studente na Koledžu Evrope, čija je rektorka danas privedena

Telekom stipendirao studente na Koledžu Evrope, čija je rektorka danas privedena

N1 Info pre 5 sati
Hapšenja u institucijama EU zbog prevare: Među privedenima i Federika Mogerini?

Hapšenja u institucijama EU zbog prevare: Među privedenima i Federika Mogerini?

Vreme pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

TenderBriselSukob interesakorupcija

Svet, najnovije vesti »

(Video) Snimak koji ledi krv u žilama! Vrisak sve govori, vozač za dlaku izbegao smrt u Hrvatskoj: "Ovo je pokušaj ubistva"

(Video) Snimak koji ledi krv u žilama! Vrisak sve govori, vozač za dlaku izbegao smrt u Hrvatskoj: "Ovo je pokušaj ubistva"

Blic pre 10 minuta
Da li je Baltičko more NATO jezero sa krokodilima?

Da li je Baltičko more NATO jezero sa krokodilima?

Danas pre 20 minuta
"Krenućemo pogrešnim putem ako nastavimo da primamo đubre" Skandalozne Trampove uvrede upućene kongresmenki: "Vaša zemlja…

"Krenućemo pogrešnim putem ako nastavimo da primamo đubre" Skandalozne Trampove uvrede upućene kongresmenki: "Vaša zemlja smrdi i mi vas ne želimo ovde"

Blic pre 20 minuta
Prva reakcija Rusije nakon sudbonosnog sastanka sa Amerikancima: Jedan detalj otkriva šta se dogodilo iza zatvorenih vrata?!

Prva reakcija Rusije nakon sudbonosnog sastanka sa Amerikancima: Jedan detalj otkriva šta se dogodilo iza zatvorenih vrata?!

Blic pre 20 minuta
U toku sastanak Putina s američkim pregovaračima u Moskvi

U toku sastanak Putina s američkim pregovaračima u Moskvi

Danas pre 1 sat