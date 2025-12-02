Federika Mogerini uhapšena u istrazi EPPO Novo

Prema dosadašnjim informacijama, istraga obuhvata period 2021–2022. godine i zasniva se na sumnjama da su poverljive informacije o tenderu za programe obuke mladih diplomata nezakonito prosleđene College of Europe pre zvaničnog raspisivanja konkursa, čime su toj instituciji omogućene nepravedne pogodnosti u odnosu na druge ponuđače.

U navodnim zloupotrebama učestvovali su visoki funkcioneri Evropske službe za spoljne poslove zajedno sa rukovodstvom College of Europe, a sumnja se na više krivičnih dela, među kojima su korupcija, prevara, sukob interesa i kršenje službene tajne. U akciji EPPO, OLAF-a i belgijske policije izvršeni su pretresi kancelarija EEAS-a u Briselu, zgrada College of Europe u Brižu, kao i privatnih adresa osumnjičenih. Privedene su tri osobe, među kojima i Mogerini. Istraga