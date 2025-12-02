Srbija se nije predala, neizvesna završnica protiv Španije

Rukometašice Srbije igraju protiv selekcije Španije u prvom meču druge runde Svetskog prvenstva. Direktan prenos je na Prvom programu RTS-a. Najvažnije detalje pratite na našem portalu.

58' I Teodora Veličković pogodila - 30:29 Rukometašica koja je došla umesto Sanje Radosavljević, odigrala je dobar meč, odnosno drugo poluvreme. Crveni karton za Jovanu Jovović Jovana Jovović je dobila crveni karton, najbolji strelac Srbije na ovom meču sa sedam golova. U situaciji sa Martinez, Jovović je bila neoprezna i zbog toga, a posle gledanja snimka, dobila je crveni karton. 56' Borbena Srbija ima prednost - 29:28 Sada je sve u rukama srpskih rukometašica.