Rukometašice Srbije pobedile Španiju 31:29 na Svetskom prvenstvu u Dortmundu

Ženska rukometna reprezentacija Srbije pobedila je danas u Dortmundu selekciju Španije 31:29 (17:19), u utakmici prvog kola Grupe 2 glavne runde Svetskog prvenstva.

Najefikasnija kod reprezentacije Srbije bila je Jovana Jovović sa sedam golova, dok su Jovana Skrobić, Katarina Krpež-Šlezak i Aleksandra Vukajlović dodale po pet pogodaka. Kod selekcije Španije najefikasnija je bila Danila So Delgado sa 11 golova. Reprezentacija Srbije je druga na tabeli Grupe 2 sa četiri boda, dok je Španija treća sa dva boda. Srpske rukometašice će u narednom kolu igrati protiv Farskih ostrva, dok Španiju očekuje duel sa Islandom.