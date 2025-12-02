Jokićev 11. tripl-dabl nedovoljan protiv Dalasa, 16 poena Vukčevića, Joviću samo minut (VIDEO)

RTV pre 1 sat  |  Tanjug, RTS
Jokićev 11. tripl-dabl nedovoljan protiv Dalasa, 16 poena Vukčevića, Joviću samo minut (VIDEO)

DENVER - Košarkaši Denver nagetsa poraženi su na domaćem terenu od Dalas maveriksa 131:121 u utakmici NBA lige, a srpski reprezentativac Nikola Jokić ostvario je novi tripl-dabl na meču, 11. od starta sezone.

Uprkos povredi koju vuče sa sobom već neko vreme, Jokić je daleko bio najsjajnija tačka Denvera u porazu od jednog od ofanzivno najlošijih timova u ligi. Srpski centar ponovo nije dobio podršku saigrača u petorci i sa klupe, a teško i da hoće dok se ne vrate Braun i Gordon. Nikola je odlično ušao u meč i već u prvoj četvrtini bio je skok daleko od tripl-dabla - imao je 15 poena, devet skokova i šest asistencija. Predvođen ovakvom partijom i Denver je tada imao
Ključne reči

KošarkaNBANikola JokićDenver

