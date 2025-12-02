Legenda italijanske košarke Danilo Galinari završio karijeru

Italijanski košarkaški internacionalac Danilo Galinari, jedan od najpoznatijih evropskih igrača poslednje dve decenije, zvanično je okončao profesionalnu karijeru u 37. godini.

Galinari je u NBA ligi odigrao 777 utakmica tokom 16 sezona, nastupajući za klubove kao što su Njjujork, Denver, Los Anđeles klipersi, Oklahoma, Atlanta, Vašington, Detroit i Milvoki. "Za ovaj dres sam uvek davao sve - sanjao, trenirao, patio i uživao. Nosio sam ga sa ponosom i zahvalnošću", napisao je Galinari u emotivnoj poruci na društvenim mrežama. Njegov najupečatljiviji period bio je u Denver nagetsima, gde je proveo šest godina i imao jednu od najboljih