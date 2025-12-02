Počeo sastanak Putina sa Vitkofom i Kušnerom u Kremlju

MOSKVA - Razgovor ruskog predsednika Vladimira Putina sa američkim specijalnim izaslanikom Stivom Vitkofom i zetom američkog predsednika Donalda Trampa Džaredom Kušnerom počeli su danas u Kremlju, prenela je agencija RIA.

Agencija navodi da uz Putina rusku delegaciju čine i dvojica njegovih savetnika, Kiril Dimitrijev i Jurij Ušakov. Američka delegacija trebalo bi da predstavi Putinu izmenjen mirovni plan, koji je sa 28 sveden na 19 tačaka, a sastanak u Moskvi održava se nakon dve nedelje intenzivne diplomatije oko Trampovog plana, uključujući dve runde pregovora između SAD i Ukrajine. Putin je ranije ocenio da početni američki plan može poslužiti kao osnova za pregovore, ali je