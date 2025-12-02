Počeo sastanak Putina sa Vitkofom i Kušnerom u Kremlju

RTV pre 3 sata  |  Tanjug
Počeo sastanak Putina sa Vitkofom i Kušnerom u Kremlju

MOSKVA - Razgovor ruskog predsednika Vladimira Putina sa američkim specijalnim izaslanikom Stivom Vitkofom i zetom američkog predsednika Donalda Trampa Džaredom Kušnerom počeli su danas u Kremlju, prenela je agencija RIA.

Agencija navodi da uz Putina rusku delegaciju čine i dvojica njegovih savetnika, Kiril Dimitrijev i Jurij Ušakov. Američka delegacija trebalo bi da predstavi Putinu izmenjen mirovni plan, koji je sa 28 sveden na 19 tačaka, a sastanak u Moskvi održava se nakon dve nedelje intenzivne diplomatije oko Trampovog plana, uključujući dve runde pregovora između SAD i Ukrajine. Putin je ranije ocenio da početni američki plan može poslužiti kao osnova za pregovore, ali je
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Putin i Vitkof razgovaraju već tri sata /video/

Putin i Vitkof razgovaraju već tri sata /video/

Sputnik pre 53 minuta
Prvo na ručak, pa na razgovore sa Putinom: Otkriveno gde su Trampovi delegati ručali u Moskvi FOTO/VIDEO

Prvo na ručak, pa na razgovore sa Putinom: Otkriveno gde su Trampovi delegati ručali u Moskvi FOTO/VIDEO

B92 pre 4 minuta
Zelenski: Ukrajina bliža miru nego ikada, delegacija spremna za dalja pregovore u Irskoj

Zelenski: Ukrajina bliža miru nego ikada, delegacija spremna za dalja pregovore u Irskoj

Radio 021 pre 2 sata
Ručak kao za careve! Procureo tajni meni iz Moskve: Pogledajte šta su Vitkof i Kušner jeli pred ključne pregovore sa Putinom!…

Ručak kao za careve! Procureo tajni meni iz Moskve: Pogledajte šta su Vitkof i Kušner jeli pred ključne pregovore sa Putinom!

Alo pre 1 sat
Zelenski: Ukrajina bliža miru nego ikada ranije

Zelenski: Ukrajina bliža miru nego ikada ranije

Politika pre 2 sata
Vitkof i Kušner u centru Moskve ručak u poznatom restoranu platili 300 evra: on im je pravio društvo

Vitkof i Kušner u centru Moskve ručak u poznatom restoranu platili 300 evra: on im je pravio društvo

Telegraf pre 2 sata
Zelenski otkrio da Ukrajina nikada nije bila bliža miru: "Putin traži razloge da ne okonča rat"

Zelenski otkrio da Ukrajina nikada nije bila bliža miru: "Putin traži razloge da ne okonča rat"

Telegraf pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Vladimir PutinMoskvaUkrajinaRusijaDonald TrampSputnik V

Svet, najnovije vesti »

Putin gubi kontrolu nad Istočnom Evropom: Dok Bugarska i Srbija oprezno koračaju između Moskve i Zapada, izvoz ruske nafte…

Putin gubi kontrolu nad Istočnom Evropom: Dok Bugarska i Srbija oprezno koračaju između Moskve i Zapada, izvoz ruske nafte opada

Danas pre 49 minuta
Tramp najavio napade na mete na teritoriji Venecuele

Tramp najavio napade na mete na teritoriji Venecuele

Danas pre 29 minuta
Rumunska vlada donela dekret koji omogava preuzimanje Lukoila

Rumunska vlada donela dekret koji omogava preuzimanje Lukoila

Danas pre 49 minuta
Oglasio se napadač koji je pucao na vojnike kod Bele kuće: Ovo je njegova skandalozna izjava o pucnjavi (foto)

Oglasio se napadač koji je pucao na vojnike kod Bele kuće: Ovo je njegova skandalozna izjava o pucnjavi (foto)

Blic pre 24 minuta
Tamara odsekla glavu prijateljici, pa je skuvala u loncu: Ova penzionerka je jedna od najbrutalnijih ubica, ubijala podstanare…

Tamara odsekla glavu prijateljici, pa je skuvala u loncu: Ova penzionerka je jedna od najbrutalnijih ubica, ubijala podstanare i seckala im tela na komade

Blic pre 49 minuta