Srednji kurs dinara za evro 117,3900 dinara

BEOGRAD - Zvanični srednji kurs dinara za evro iznosi danas 117,3900 dinara, što je neznatna promena u odnosu na ponedeljak, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).

Dinar će prema evru biti niži za 0,1 odsto nego pre mesec dana, na godišnjem nivou za 0,4 odsto, a od početka godine 0,3 odsto. Indikativni kurs dinara u odnosu na dolar viši je danas 0,4 odsto i iznosi 100,8592 dinara za dolar. Kurs dinara prema dolaru jači je za 0,5 odsto pre mesec dana, na godišnjem nivou za 10,2 odsto, a od početka godine za 11,5 odsto.