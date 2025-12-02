Ozvaničena Dončićeva dominacija

Slovenac Luka Dončić koji je ove sezone najzaslužniji za fantastičan start sezone Los Anđeles Lejkersa, izabran je za igrača nedelje Zapadne konferencije, navedeno je na zvaničnom sajtu NBA lige.

Lejkersi su nedavno upisali i sedmu pobedu u nizu, a Dončić je u nedelji za nama prosečno postizao 37,3 poena uz 10,3 asistencija i 8,7 skokova po utakmici. Samim tim, nije bilo previše dileme oko toga ko će poneti laskavo priznanje. Kada je u pitanju Istočna konferencija, za najboljeg u prošloj sedmici izabran je as Njujorka Džejlen Branson. Levoruki košgeter prosečno je ubacivao 28,8 poena uz 4,5 asistencija i tri skoka po utakmici. I dok su Lejkersi na