Miletić MVP meseca ABA lige! Bivši košarkaš Partizana najkorisniji košarkaš u novembru

Košarkaš Kluža Dušan Miletić proglašen je za najkorisnijeg igrača (MVP) ABA lige u novembru, saopšteno je danas na zvaničnom sajtu regionalnog takmičenja.

Košarkaši Kluža su u novembru u regionalnom takmičenju zabeležili četiri pobede na četiri utakmice. Miletić je u novembru prosečno beležio 17 poena, 5,3 skoka i 1,8 asistencije po meču. Košarkaši Kluža se trenutno nalaze na drugom mestu na tabeli grupe A ABA lige sa pet pobeda i dva poraza.
