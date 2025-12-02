Rektorka bez kvalifikacija? Kako je i zbog čega uhapšena Federika Mogerini

FEDERIKA Mogerini je u pritvoru zbog istrage koja se odnosi na sumnje u favorizovanje i moguću nelojalnu konkurenciju u Koledžu Evrope.

Foto: Printscreen/Jutjub/Sky News Mogerinijeva, koja je od 2014. do 2019. bila šefica evropske diplomatije, nalazi se na mestu rektora ovog prestižnog koledža koji školuje evropske diplomate. Federika Mogerini je obavljala dužnost potpredsednice EK i visoke predstavnice za spoljnu i bezbednosnu politiku od 1. novembra 2014. do 30. novembra 2019. godine, dok je predsednik EK bio Žan Klod Junker. Prethodno je, osam meseci, bila šefica italijanske diplomatije. Ubrzo