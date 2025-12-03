Nenadić: Sve što je bilo loše na prošlim izborima, u Negotinu, Mionici i Sečnju je bilo još lošije

Programski direktor nevladine organizacije Transparentnost Srbija Nemanja Nenadić ocenio je da su izborni uslovi u Srbiji danas lošiji nego na prethodnim republičkim izborima, što se pokazalo prilikom izbora u Zaječaru i Kosjeriću u junu, kao i na izborima održanim u Negotinu, Mionici i Sečnju u nedelju.

"Sve što je tada bilo loše, sada je u Negotinu, Mionici i Sečnju bilo još lošije", rekao je Nenadić za Radio-televiziju Srbije komentarišući lokalne izbore održane u nedelju u ta tri mesta.

Kada se govori o izbornim uslovima, prema njegovim rečima, treba se gledati da li je Srbija ispunila neke od ključnih preporuka ODIHR-a, od kojih je jedna bila "da se razdvoji država od partije, partijsko od državnog".

"I to na svaki mogući način - počev od onog simboličnog, hoće li na lokalnim izborima biti plakati, bilbordi i parole na kojima se zajedno predstavljaju republički funkcioneri, u ovom slučaju predsednik Srbije, i lokalni funkcioneri, ili će lokalna kampanja imati u potpunosti lokalni karakter, gde se predstavljaju kandidati", kazao je Nenadić.

Pored tog "simboličnog" razdvajanja partijskog od državnog, kako je dodao, jednako a možda i bitnije je razdvajanje koje se tiče korišćenja javnih resursa u kampanji.

"Mi smo i ovaj put imali priliku da vidimo da su oni obilato bili korišćeni, slično kao u Kosjeriću i Zaječaru. Opet smo imali masovno angažovanje republičkog javnog preduzeća u ove tri opštine, na asfaltiranju nekih lokalnih puteva", kazao je Nenadić.

Ukazao je i na problem funkcionerske kampanje, navodeći da je Transparentnost izmerila 27,5 puta učestalije posete članova Vlade Srbije Negotinu, Mionici i Sečnju, u odnosu na prethodne tri godine kada nije bilo izbora.

"To znači da su te posete, koje su nosile oznaku obavljanja redovnih aktivnosti ministara, bile ciljano sprovedene kako bi se podstakao utisak da država brine o građanima ovih opština. A kada kažete država, to se kod mnogih birača transferiše u one stranke koje su na vlasti", dodao je Nenadić.

