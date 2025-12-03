Kokotović: Pitanje NIS-a pod Putinovom ličnom kontrolom

Danas pre 1 sat  |  RTS
Nadežda Kokotović iz „Briselskog kluba za energetiku“ izjavila je danas da je pitanje Naftne industrije Srbije (NIS) direktno pod ličnom kontrolom predsednika Rusije Vladimira Putina i da zato vrlo mali broj ljudi zna šta se dešava.

U izjavi za RTS, Kokotović je istakla da Srbija ima obavezu da zaštiti svoje tržište, svoje zaposlene i mora da preduzme određene pravne i diplomatske i rizike i korake. Prema njenim rečima, NIS nije tema u Briselu, jer je Brisel mnogo žrtvovao da se odvoji od ruskih energenata, to je njihov strateški cilj broj jedan, tako da sada mogu samo da posmatraju i sležu ramenima. „Što se tiče igre nerava između Vašingtona, Beograda i Moskve različiti su pogledi sa
