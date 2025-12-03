Narodna skupština glasa o budžetu za 2027. godinu i još 57 tačaka

Danas pre 1 sat  |  Beta
Poslanici u Skupštini Srbije danas od 10 sati glasaće za 58 tačaka dnevnog reda sednice koja je počela prošlog utorka, a jedna od glavnih tačaka je predlog državnog budžeta za 2026. godinu.

Predlogom budžeta Srbije za narednu godinu, kako je ranije najavljeno, predviđeni su ukupni prihodi u iznosu od 2.414,7 milijardi dinara, što je za 2,9 odsto, odnosno 68,5 milijardi dinara, više u odnosu na iznos prihoda predviđen budžetom za ovu godinu. Poreski prihodi planirani su u iznosu od 2.080 milijardi dinara (povećanje od 126,6 milijardi dinara), neporeski u iznosu od 303,3 milijarde dinara, a donacije u iznosu od 31,4 milijarde dinara. Ukupni rashodi i
