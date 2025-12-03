(Foto) Istorijska aukcija u Londonu: Retko Faberžeovo jaje dostiglo rekordnu sumu „Zimsko jaje“ ruske carske porodice prodato za 23 miliona funti

LONDON: Kristalno Faberžeovo jaje, optočeno dijamantima, koje je nekada pripadalo ruskoj carskoj porodici, prodato je za rekordnih 22,9 miliona funti (30,2 miliona dolara) u Londonu.

Zimsko jaje - koje se smatra jednom od najljepših kreacija čuvenog draguljara - kupio je u utorak anonimni kupac, saopštila je aukcijska kuća Kristi, prenosi BBC. Jaje je ukrašeno sa 4.500 dijamanata, a naručio ga je car Nikolaj II 1913. godine kao božićni poklon za svoju majku caricu udovicu Mariju Fjodorovnu. Prethodni rekord za Faberžeovo jaje bio je 8,9 miliona funti plaćenih na aukciji 2007. godine. Kako je rečeno u Kristiju, rezultat aukcije je novi svetski