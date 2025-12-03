(Foto) Istorijska aukcija u Londonu: Retko Faberžeovo jaje dostiglo rekordnu sumu „Zimsko jaje“ ruske carske porodice prodato za 23 miliona funti

Dnevnik pre 1 sat
(Foto) Istorijska aukcija u Londonu: Retko Faberžeovo jaje dostiglo rekordnu sumu „Zimsko jaje“ ruske carske porodice prodato…

LONDON: Kristalno Faberžeovo jaje, optočeno dijamantima, koje je nekada pripadalo ruskoj carskoj porodici, prodato je za rekordnih 22,9 miliona funti (30,2 miliona dolara) u Londonu.

Zimsko jaje - koje se smatra jednom od najljepših kreacija čuvenog draguljara - kupio je u utorak anonimni kupac, saopštila je aukcijska kuća Kristi, prenosi BBC. Jaje je ukrašeno sa 4.500 dijamanata, a naručio ga je car Nikolaj II 1913. godine kao božićni poklon za svoju majku caricu udovicu Mariju Fjodorovnu. Prethodni rekord za Faberžeovo jaje bio je 8,9 miliona funti plaćenih na aukciji 2007. godine. Kako je rečeno u Kristiju, rezultat aukcije je novi svetski
Otvori na dnevnik.rs

Povezane vesti »

Očekivani rekord: Faberžeovo „Zimsko jaje“ prodato za 30 miliona dolara na aukciji u Londonu

Očekivani rekord: Faberžeovo „Zimsko jaje“ prodato za 30 miliona dolara na aukciji u Londonu

RTS pre 18 minuta
Novi svetski rekord za Faberžea: "Zimsko jaje" prodato za 30,2 miliona dolara

Novi svetski rekord za Faberžea: "Zimsko jaje" prodato za 30,2 miliona dolara

N1 Info pre 1 sat
Faberžeovo jaje prodato za rekordnih 30 miliona evra

Faberžeovo jaje prodato za rekordnih 30 miliona evra

NIN pre 1 sat
Faberžeovo jaje prodato za rekordnih 30 miliona evra

Faberžeovo jaje prodato za rekordnih 30 miliona evra

Radio 021 pre 1 sat
Faberžeovo jaje prodato za rekordnih 30 miliona evra

Faberžeovo jaje prodato za rekordnih 30 miliona evra

Danas pre 1 sat
Kristalno remek-delo: Faberžeovo "Zimsko jaje" oborilo rekord na aukciji

Kristalno remek-delo: Faberžeovo "Zimsko jaje" oborilo rekord na aukciji

Euronews pre 1 sat
Rekord : Faberžeovo „Zimsko jaje“ prodato za 30,2 miliona dolara

Rekord : Faberžeovo „Zimsko jaje“ prodato za 30,2 miliona dolara

Politika pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

BBCLondonaukcijaDolar

Svet, najnovije vesti »

Velike evropske banke prave novu stabilnu kriptovalutu vezanu za evro

Velike evropske banke prave novu stabilnu kriptovalutu vezanu za evro

RTV pre 3 minuta
Rumunija, Bugarska i Irak pred važnim odlukama o Lukoilu, američki rokovi ističu

Rumunija, Bugarska i Irak pred važnim odlukama o Lukoilu, američki rokovi ističu

RTV pre 38 minuta
Umešani i Srbi: Dokumenti Kremlja pokazuju uključenost Rusije u operacije u Francuskoj

Umešani i Srbi: Dokumenti Kremlja pokazuju uključenost Rusije u operacije u Francuskoj

Danas pre 38 minuta
Tramp najavio napade na Venecuelu

Tramp najavio napade na Venecuelu

Danas pre 38 minuta
Još loših vesti za Ukrajinu: Otkazan sastanak Zelenskog, Vitkofa i Kušnera, a Putin planira da se čuje sa Trampom

Još loših vesti za Ukrajinu: Otkazan sastanak Zelenskog, Vitkofa i Kušnera, a Putin planira da se čuje sa Trampom

Blic pre 38 minuta